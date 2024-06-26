Наприкінці 2023 року користувачі були в захваті від треку Rêver j'en ai l'habitude, який також належить до музичного спектаклю Molière, le Spectacle Musical, пише Show 24. Примітно, що музичне шоу розповідає про події 19 століття, а за основу взято життя відомого письменника Мольєра. До слова, це театральний псевдонім, а справжнє ім'я звучить так – Жан Батист-Поклен.

Не пропустіть Народна пісня "А зорі, а зорі", яка оспівує кохання, сьогодні лунає навіть на просторах тіктока

Тренд у тіктоці під французьку пісню On se moque

Мюзикл набрав такої шаленої популярності в Європі, що будь-які музичні новинки, які з'являються на музичних платформах чи просторах соцмереж, одразу стають трендовими.

У листопаді минулого року колектив презентував пісню On se moque, яка на ютубі набрала понад 1,6 мільйона переглядів. Однак 4 дні тому команда випустила офіційний кліп на пісню, який вже завірусив десятки відео у тіктоці.

Molière, le spectacle musical – On se moque: дивіться відео онлайн

У пісні оспівується тема кохання. Закохані співають про те, що не звертають увагу на думки інших, і на зло усім не втрачатимуть свій шанс на щастя.

У тіктоці найкращий уривок треку використовують під нарізку кадрів із кліпу чи своїх світлин, а виконавці пісні самі зняли десятки танцювальних відео під композицію.

Користувачі навіть виклали уривки з мюзиклу, де виконується згаданий сингл.

А дехто навіть і презентував перекладені уривки пісні на українську мову.

До слова, композиція популярна не тільки за кордоном, а знайшла своїх прихильників і в Україні. Користувачі залишають лишень схвальні відгуки та діліться емоціями захвату: