Уже тривалий час народні пісні стають найкращим взірцем культури та пам'яті. У матеріалі Show 24 розповідаємо, що відомо про композицію "А зорі, а зорі" та які артисти переспівували її на свій лад.

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Через те, що пісня має статус народної, фактично неможливо сказати в котрому році вона була написана, в якому регіоні найперше поширена та як збереглась до наших часів. Але сам факт, що композиція продовжує лунати у різних куточках України, стає найціннішим у питанні збереження культурної спадщини.

Сьогодні пісню "А зорі, а зорі" здебільшого виконують на застіллях, таких як: весілля, день народження чи інші святкування. У більшості випадків співають під живий музичний супровід, який додає ще більшої атмосфери.

Одним із найпопулярніших виконань пісні вважається виступ популярного гурту 90-х років "Соколи". Співаки прославились тим, що виконували репертуар народних, стрілецьких, козацьких пісень, а також не забували про авторські хіти.

Гурт "Соколи" ("Sokoly") – А зорі, а зорі: дивитись відео онлайн

До слова, гурт "Соколи" на початку 90-х років щорічно давав понад 40 концертів у США і Канаді.

Однак сьогодні одним із найпопулярніших виконань пісні належить авторству гурту "Експрес". Команда дещо пришвидшила темп композиції та додала гучніших інструментів, що надало нового звучання та впізнаваності.

Гурт "Експрес" – А зорі, а зорі: дивитись відео онлайн

Найцікавіше те, що навіть на платформі тіктока пісню використовують як музичний супровід до різних відео. Зокрема, це можуть бути ролики із кадрами природи чи просто словами пісні.

До слова, інші гурти перезаписують пісню під танцювальний ритм.

Важливим і цінним залишається те, що навіть через роки українська народна пісня продовжує жити, а молоде покоління надихається творчістю предків. Український пісенний фонд має ще дуже багато композицій, які плекають нашу культуру та ідентичність.