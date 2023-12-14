Rêver j'en ai l'habitude – це пісня з музичного спектаклю у Франції під назвою Molière, le Spectacle Musical, пише 24 Канал. Це музичне шоу нового жанру, який повертає у 19 століття та розповідає про життя відомого письменника Мольєра.
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Новий тренд у тіктоці – пісня з французького мюзиклу
Артисти цього спектаклю зараз перебувають у масштабному турі Францією, саме тому пісня набуває такої швидкої популярності в соціальних мережах.
Ще кілька місяців тому колектив презентував студійну версію пісні з цього мюзиклу, тож кожен може прослухати її в мережі. Композиція зібрала понад півтора мільйона переглядів тільки на ютубі.
Molière, le Spectacle Musical – Rêver j'en ai l'habitude: дивіться відео онлайн
У тіктоці цей аудіозапис накладають на уривки з мюзиклу, які викладають у мережі. Можливо, з часом він з'явиться у записі. Саме ця композиція зі спектаклю стала такою популярною, тому під неї знімають ще й розважальні ролики.
Трек дуже подобається й українській аудиторії. Під відео дуже багато позитивних коментарів. До того ж серед відео з'явився ролик з українським перекладом пісні.
- "Я залежна від цієї пісні останні декілька днів";
- "Пісня неймовірна";
- "Які костюми! Так сучасно та історично водночас. Дуже талановито";
- "Вже третій день підряд в голові ця пісня";
- "Неймовірна пісня, неймовірні виконавці! Мрію побувати на виставі";
- "Я слова жодного не розумію, але я б на виставу до них сходила би", – пишуть українці в мережі.