Треба знову буде проходити медкомісію, – Фоззі з ТНМК зізнався, чи планує мобілізуватися

Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі з гурту ТНМК, поділився своїми думками щодо мобілізації. Він зізнався, чи ходив вже до військкомату.

Також артист розповів, чи взагалі розглядає варіант приєднатися до лав ЗСУ. Крім того, Фоззі згадав цікавий випадок, який стався з ним у ТЦК.

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Олександр розповів, що на початку повномасштабного вторгнення разом з бас-гітаристом гурту ТНМК пішов до військкомату, де його колегу мобілізували, а самого Фоззі – ні, оскільки він трохи старший. Зараз артист очікує на повідомлення від системи "Резерв+" та готується знову пройти медичну комісію.

Ми з бас-гітаристом пішли – його мобілізували, а мене трішки старшого за нього – ні. Зараз "Резерв+" мене не знайшов, тому треба знову буде проходити медкомісію,

– зазначив музикант.

Артист також розповів про кумедну ситуацію, коли його не впізнавали у військкоматі через маски під час пандемії.

Я щотижня ходив відмічався після ВЛК. А потім на восьмий тиждень зникла табличка "одягнути маску", я цього не зробив і з'ясувалося, що сусідній воєнком вініл у нас купив. Тоді вони вже зрозуміли, що я якийсь напівпокер,

– розповів артист.

Інтерв'ю з Фоззі: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями стало відомо, що до лав ЗСУ долучився український майстер вишивки Руслан Панчук.