Также артист рассказал, вообще рассматривает ли вариант присоединиться в ряды ВСУ. Кроме того, Фоззи вспомнил интересный случай, который произошел с ним в ТЦК.

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Александр рассказал, что в начале полномасштабного вторжения вместе с бас-гитаристом группы ТНМК пошел в военкомат, где его коллегу мобилизовали, а самого Фоззи – нет, поскольку он немного старше. Сейчас артист ожидает сообщения от системы "Резерв +" и готовится снова пройти медицинскую комиссию.

Мы с бас-гитаристом пошли – его мобилизовали, а меня немного старшего за него – нет. Сейчас "Резерв+" меня не нашел, поэтому надо снова будет проходить медкомиссию,

– отметил музыкант.

Артист также рассказал о забавной ситуации, когда его не узнавали в военкомате из-за маски во время пандемии.

Я каждую неделю ходил отмечался после ВЛК. А потом на восьмую неделю исчезла табличка "одеть маску", я этого не сделал и выяснилось, что соседний военком винил у нас купил. Тогда они уже поняли, что я какой-то полупокер,

– рассказал артист.

Интервью с Фоззи: смотрите видео онлайн

Напомним, на днях стало известно, что в ряды ВСУ присоединился украинский мастер вышивки Руслан Панчук.