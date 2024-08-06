Також артист розповів, чи взагалі розглядає варіант приєднатися до лав ЗСУ. Крім того, Фоззі згадав цікавий випадок, який стався з ним у ТЦК.

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Олександр розповів, що на початку повномасштабного вторгнення разом з бас-гітаристом гурту ТНМК пішов до військкомату, де його колегу мобілізували, а самого Фоззі – ні, оскільки він трохи старший. Зараз артист очікує на повідомлення від системи "Резерв+" та готується знову пройти медичну комісію.

Ми з бас-гітаристом пішли – його мобілізували, а мене трішки старшого за нього – ні. Зараз "Резерв+" мене не знайшов, тому треба знову буде проходити медкомісію,

– зазначив музикант.

Артист також розповів про кумедну ситуацію, коли його не впізнавали у військкоматі через маски під час пандемії.

Я щотижня ходив відмічався після ВЛК. А потім на восьмий тиждень зникла табличка "одягнути маску", я цього не зробив і з'ясувалося, що сусідній воєнком вініл у нас купив. Тоді вони вже зрозуміли, що я якийсь напівпокер,

– розповів артист.

Інтерв'ю з Фоззі: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями стало відомо, що до лав ЗСУ долучився український майстер вишивки Руслан Панчук.