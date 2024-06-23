Дмитро Волканов був не лише учасником шоубалету Вєрки Сердючки, але і підопічним Данилка у 9 сезоні "Х-Фактора". На початку повномасштабної війни він покинув колектив.

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Співак розповів, що відмовився від співпраці з Андрієм Данилком не просто так. Він розумів, що не може просто брати гроші у наставника. Він переїхав з Києва до Львова та почав працювати у сфері обслуговування.

"Почалася повномасштабна війна та певний період часу роботи не було. А потрібно було за щось жити, але грошей у нього я не брав. Не хотів цього робити. Тому з Києва я приїхав до Львова. Це був для мене новий виклик. Тобто, я розумів, що зараз роботи не буде в колективі. Але мені ці пів року треба було чимось займатися, платити за квартиру. Це був переломний момент. Я плакав", – зізнався Дмитро Волканов.

На певний період Дмитро таки повернувся до колективу. Він працював у балеті Вєрки Сердючки 8 місяців. У лютому він знову вирішив ризикнути: зняти костюм зайця та почати сольну кар'єру.

Було дуже велике бажання і впевненість, що вийде. Я в той період дуже активно писав. І Андрій став звертати увагу на цю творчість. Він дав мені зрозуміти, що це може бути непогано. І мені це дуже сподобалось. Я почав ще більше писати, випускати пісні. Люди класно реагували,

– поділився композитор.



Дмитро Волканов і Андрій Данилко / Скриншот з відео

Яку роль Данилко відіграв у житті Дмитра Волканова

Виконавець поділився, що вклад Андрія Данилка у нього становить 98%. Це життєва позиція, бажання робити те, що тобі потрібно, вміння спілкуватися. Артист казав йому, що не допомагатиме, однак у колективі Сердючки він здобув багато знань.

Мені дуже подобалося, як він спілкується. Я знайшов у ньому наставника, вчителя, і людину, на яку я хочу бути схожим. Це супершкола. Коли я прийшов у колектив, мені було 18 років, і був там 4 роки. Це було дуже серйозно,

– розповів Волканов.

Дмитро Волканов поділився, що зараз Андрій Данилко для нього – людина, яка дуже багато важить. Їм завжди є про що поспілкуватися. Хоч з початку сольної кар'єри вони стали спілкуватися менше.