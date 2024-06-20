Тоді популярність почали здобувати різні українські гурти та солісти. Пісні цих артистів досі вважаються "почесною класикою". Show 24 детальніше розповість про 7 треків, які звучали вдома в кожного українця у 2000-х.

Цікаво 5 сучасних українських пісень, які нахабно вкрали росіяни

Океан Ельзи

Пісні про любов будуть популярними завжди. Так, хіт "Без бою" заполонив серця слухачів ще у 2005 році. Святослав Вакарчук вкладав у текст композиції менший сенс, ніж той, який вона отримала з часом. Пісня про любов і прагнення боротися за неї всіма способами є досі однієї з найулюбленіших треків фанатів.

Океан Ельзи – "Без бою": дивіться відео онлайн

Руслана

Перша переможна для України пісня "Дикі танці" на Євробаченні-2004. Співачка запалила сцену конкурсу своїм хітом, який досі залишається на повторі. Музику до композиції вона написала сама, надихнувшись музичними традиціями гуцулів. Пройшов вже 21 рік з моменту прем’єри легендарної пісні, яка тоді вперше показала новий образ драйвової та енергійної України.

Руслана – "Дикі танці": дивіться відео онлайн

Скрябін та Ірина Білик

Колаборація Андрія Кузьменка та Ірини Білик принесла в український шоубіз справжній хіт – пісню "Мовчати". Слова з цієї композиції набули нового сенсу в умовах повномасштабного вторгнення, тому артистка переспівала трек у 2022 році. Тепер текст пісні висвітлює не кохання, як співав Андрій, а війну в Україні.

Скрябін та Ірина Білик – "Мовчати": дивіться відео онлайн

Скрябін

Вважається, що пісня "Спи собі сама" присвячена дружині Андрія Кузьменка, Світлані. Водночас співак говорив, що хіт можна сприймати по-різному. Композиція так полюбилася українцям, що в мережі можна побачити безліч каверів на неї.

Скрябін – "Спи собі сама" : дивіться відео онлайн

СКАЙ

Романтична балада "Тебе це може вбити" випущена у 2006 році. Сингл одразу здобув ротації на 25 радіостанціях України, а однойменний відеокліп довгий час займав провідні позиції в хіт-парадах телеканалів. За словами вокаліста гурту Олега Собчука, він ніколи б не подумав, що пісня заполонить серця українців і стане популярною.

СКАЙ – "Тебе це може вбити": дивіться відео онлайн

Mad Heads

Сингл "А я на морі" вийшов у 2007 році й мав шалений успіх. Пісня очолила радіочарти та набула статусу головного літнього хіта. Цікаво, що цей хіт є одним зі найпродаваніших рингтонів в Україні, за даними мобільних операторів.

Mad Heads – "А я на морі": дивіться відео онлайн

Бумбокс

За словами Андрія Хливнюка, пісня "Наодинці" є символом самотності та потреби в любові, які спіткають людину, що наважилася піти проти системи. В умовах війни композиція набула іншого сенсу. Гурт виконує трек на кожному з концертів з присвятою українським захисникам, які перебувають в російському полоні.

Бумбокс – "Наодинці": дивіться відео онлайн

Прослуховування українських пісень допомагає просування нашої культури. Це важливо, особливо під час боротьби з ворогом. Тому, підтримуйте та слухайте українські хіти.