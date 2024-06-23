Дмитрий Волканов был не только участником шоубалета Верки Сердючки, но и подопечным Данилко в 9 сезоне "Х-Фактора". В начале полномасштабной войны он покинул коллектив.

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Певец рассказал, что отказался от сотрудничества с Андреем Данилко не просто так. Он понимал, что не может просто брать деньги у наставника. Он переехал из Киева во Львов и начал работать в сфере обслуживания.

"Началась полномасштабная война и определенный период времени работы не было. А нужно было за что-то жить, но денег у него я не брал. Не хотел этого делать. Поэтому из Киева я приехал во Львов. Это был для меня новый вызов. То есть, я понимал, что сейчас работы не будет в коллективе. Но мне эти полгода надо было чем-то заниматься, платить за квартиру. Это был переломный момент. Я плакал", – признался Дмитрий Волканов.

На определенный период Дмитрий таки вернулся в коллектив. Он работал в балете Верки Сердючки 8 месяцев. В феврале он снова решил рискнуть: снять костюм зайца и начать сольную карьеру.

Было очень большое желание и уверенность, что получится. Я в тот период очень активно писал. И Андрей стал обращать внимание на это творчество. Он дал мне понять, что это может быть неплохо. И мне это очень понравилось. Я начал еще больше писать, выпускать песни. Люди классно реагировали,

– поделился композитор.



Дмитрий Волканов и Андрей Данилко / Скриншот из видео

Какую роль Данилко сыграл в жизни Дмитрия Волканова

Исполнитель поделился, что вклад Андрея Данилко в него составляет 98%. Это жизненная позиция, желание делать то, что тебе нужно, умение общаться. Артист говорил ему, что не будет помогать, однако в коллективе Сердючки он получил много знаний.

Мне очень нравилось, как он общается. Я нашел в нем наставника, учителя, и человека, на которого я хочу быть похожим. Это супершкола. Когда я пришел в коллектив, мне было 18 лет, и был там 4 года. Это было очень серьезно,

– рассказал Волканов.

Дмитрий Волканов поделился, что сейчас Андрей Данилко для него – человек, который очень много значит. Им всегда есть о чем пообщаться. Хоть с начала сольной карьеры они стали общаться меньше.