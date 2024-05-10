Пляма смерті, – Муіньо про стартовий номер України у фіналі Євробачення-2024

Після жеребкування, яке визначило порядок виступів 11 травня на Євробаченні-2024, стало відомо, що український дует вийде на сцену під номером 2. Відома режисерка Таню Муіньо прокоментувала старт гранд-фіналу виступом України.

11 травня у фіналі ще раз представлять свої пісні 26 країн. Вже зовсім скоро глядачі дізнаються ім'я переможця цьогорічного Євробачення.

Не пропустіть alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Як відреагувала Муіньо на порядковий номер виступу дуету

Постановниця номеру alyona alyona і Jerry Heil висловила щире здивування стартовому виступу представниць України. Український дует після участі в першому півфіналі на жеребкування витягнув папірець з надписом "Вибір продюсерів".

Це означає, що організатори конкурсу будуть вирішувати в якій частині фіналу виступатимуть учасники. Втім, продюсери обрали для дівчат 2 місце, чим була приголомшена Таню.

Пляма смерті від команди Євробачення. Приємно,

– зазначила режисерка.



Реакція Муіньо на стартовий номер українського дуету / Скриншот з інстаграм-сторіс

Протягом останніх 15 років країни, які виходили на сцену другими, майже не були лідерами конкурсу. Так, лише один раз у 2011 році учаснику вдалося увійти до десятки найкращих.

2023 – 23 місце;

2022 – 18 місце;

2021 – 21 місце;

2019 – 17 місце;

2018 – 23 місце;

2017 – 22 місце;

2016 – 25 місце;

2015 – 25 місце;

2014 – 16 місце;

2013 – 22 місце;

2012 – 24 місце;

2011 – 6 місце;

2010 – 15 місце;

2009 – 16 місце.

Як голосувати у фіналі Євробаченні-2024

У гранд-фіналі голосування стартуватиме перед виходом на сцену першого учасника. Тому глядачі матимуть більше часу, щоб віддали бал за свого фаворита.

застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS;

SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу.

До того ж цьогоріч у правилах голосування сталися ще певні зміни. Так, тепер навіть глядачі країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу”.