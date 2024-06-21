Це моя людина, – Фіма Константиновський розповів про знайомство з новою коханою

Ведучий і гуморист Фіма Константиновський після розлучення закрутив новий роман. Тепер він зізнався, як познайомився з коханою.

Шоумен запевнив, що дуже щасливий перебувати у стосунках з новою обраницею. Як розповів Константиновський, він став добрим, ніжним і романтичним.

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Фіма близько року зустрічається з дівчиною, на ім'я Ліза. Пара познайомилася через Tinder та майже одразу почала жити разом. За словами ведучого, він ніколи не думав, що може бути настільки романтичним з дівчиною.

Це класна людина, з якою дуже комфортно. Дуже її люблю. Це моя людина і я дуже вдячний, що ми з нею зустрілися. Вона мене безмежно любить і я її безмежно люблю,

– поділився Константиновський.

Водночас знаменитості подобаються життєві принципи та погляди коханої. Ліза працює грумером, а у вільний час займається верховою їздою та спортом. Цікаво, що дівчина нічого не знала про Фіму до їхнього знайомства. Як запевнив сам чоловік, його це трохи заспокоїло.

Вона не знала, хто я. Колись я їй написав, що на репетиції "Ліги сміху". А вона каже: "Ок". Вона не дивилася нічого з того, що я вів. Не дивилася українське телебачення. Це набагато краще. Вважаю, коли це фанатка, то неможливо побудувати стосунки таким чином,

– підкреслив Фіма.

Що відомо про розлучення Фіми Константиновського