Шоумен заверил, что очень счастлив находиться в отношениях с новой избранницей. Как рассказал Константиновский, он стал добрым, нежным и романтичным.
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Фима около года встречается с девушкой, по имени Лиза. Пара познакомилась через Tinder и почти сразу начала жить вместе. По словам ведущего, он никогда не думал, что может быть настолько романтичным с девушкой.
Это классный человек, с которым очень комфортно. Очень ее люблю. Это мой человек и я очень благодарен, что мы с ней встретились. Она меня безгранично любит и я ее безгранично люблю,
– поделился Константиновский.
В то же время знаменитости нравятся жизненные принципы и взгляды любимой. Лиза работает грумером, а в свободное время занимается верховой ездой и спортом. Интересно, что девушка ничего не знала о Фиме до их знакомства. Как заверил сам мужчина, его это немного успокоило.
Она не знала, кто я. Когда-то я ей написал, что на репетиции "Лиги смеха". А она говорит: "Ок". Она не смотрела ничего из того, что я вел. Не смотрела украинское телевидение. Это намного лучше. Считаю, когда это фанатка, то невозможно построить отношения таким образом,
– подчеркнул Фима.
Что известно о разводе Фимы Константиновского
- Со своей экс-супругой Владой юморист познакомился во время участия в КВН. Они были в одной команде.
- Сначала пара поддерживала лишь дружеские отношения, но впоследствии влюбилась друг в друга. Влада и Фима поженились и пережили пандемию COVID-19.
- Однако, осенью 2021 года супруги расторгли брак. Впрочем, официально звезды развелись только в марте 2024-го.