Річ у тім, що стосунки шоумена з дружиною завершилися ще у 2021 році, проте всі документи вони оформили лише нещодавно. За ці три роки Юхим зустрів нову обраницю Юлію.
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Коли Фіма Константиновський розлучився
З'ясувалося, що пара розірвала шлюб ще восени 2021 року, проте офіційно вони розлучилися в березні 2024 року.
Залишилися в чудових стосунках, підтримували одне одного, коли почалася повномасштабна війна,
– поділився шоумен.
Фіма Константиновський з колишньою дружиною / Фото з інстаграму гумориста
Що відомо про особисте життя Фіми Константиновського
- Зі своєю колишньою дружиною Владою гуморист познайомився під час участі в КВК. Вони були в одній команді.
- Спершу Фіма і Влада лише товаришували, але згодом в них зав'язалися романтичні стосунки. Пара одружилася і разом пережила пандемію COVID-19, проте зрештою їхній шлюб розпався.
- Після розлучення Юхим почав зустрічатися з новою дівчиною Юлією. Їхні стосунки розвинулися вже під час повномасштабного вторгнення. Разом пара близько року.
Фіма Константиновський з новою дівчиною / Фото з інстаграму шоумена
- Шоумен зізнався, що стосунки з новою обраницею справили на нього позитивний вплив. Як розповів Константиновський, він став добрим, ніжним і романтичним. До того ж почав більше цінувати те, що має.