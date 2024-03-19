Річ у тім, що стосунки шоумена з дружиною завершилися ще у 2021 році, проте всі документи вони оформили лише нещодавно. За ці три роки Юхим зустрів нову обраницю Юлію.

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Коли Фіма Константиновський розлучився

З'ясувалося, що пара розірвала шлюб ще восени 2021 року, проте офіційно вони розлучилися в березні 2024 року.

Залишилися в чудових стосунках, підтримували одне одного, коли почалася повномасштабна війна,

– поділився шоумен.



Фіма Константиновський з колишньою дружиною / Фото з інстаграму гумориста

Що відомо про особисте життя Фіми Константиновського

Зі своєю колишньою дружиною Владою гуморист познайомився під час участі в КВК. Вони були в одній команді.

Спершу Фіма і Влада лише товаришували, але згодом в них зав'язалися романтичні стосунки. Пара одружилася і разом пережила пандемію COVID-19, проте зрештою їхній шлюб розпався.

Після розлучення Юхим почав зустрічатися з новою дівчиною Юлією. Їхні стосунки розвинулися вже під час повномасштабного вторгнення. Разом пара близько року.



Фіма Константиновський з новою дівчиною / Фото з інстаграму шоумена