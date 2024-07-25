Фестиваль Atlas United 2024 прогримів у Києві: скільки коштів вдалося зібрати на потреби ЗСУ

Найбільша музична подія літа відбулася 19 – 21 липня на території Blockbuster Mall у Києві. Фестиваль Atlas United 2024 повідомив, скільки коштів зібрали на потреби української армії та які дивовижні рекорди встановили.

Atlas United 2024 підбив підсумки після завершення, пише Show 24. Фестиваль раніше оголосив збір на 100 мільйонів гривень – цю суму вдалося зібрати.

До слова Виконали улюблені хіти: Святослав Вакарчук здивував виступом разом з YAKTAK на Atlas United 2024

Atlas United 2024 представив шість сцен, на яких виступило 100 артистів різних жанрів та форматів. Захід відвідало понад 60 тисяч людей, серед них 2538 людей з інвалідністю, для яких була побудована VIP-зона. Також були представлені інклюзивні активності.

На фестивалі виступили такі зірки, як: солістка нідерландського гурту Within Temptation Шерон ден Адель, "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Жадан і Собаки", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ТНМК, "Друга Ріка", ONUKA, MÉLOVIN та багато інших.

Артисти на фестивалі / Фото пресслужби

Артисти дивували несподіваними колабораціями: YAKTAK здивував неочікуваним дуетом зі Святославом Вакарчуком, співак DANTES запалив із Jerry Heil, а Сергій Жадан виступив з Іреною Карпою. Зірки ділилися анонсами концертів та нових пісень. Стало відомо, що переможці Євробачення-2024 Nemo приїдуть у Київ з ексклюзивним концертом у березні.

Скільки коштів вдалося зібрати

На великий збір пішло 15% з кожного купленого квитка на фестиваль. Відбувалися розіграші та аукціони, активних донатерів чекали подарунки і призи. Результатом спільних зусиль відвідувачів та партнерів фестивалю став мега збір у 100 мільйонів гривень, який вдалося закрити завдяки як звичайним переказам, так і завдяки партнерам.

Половину зібраних в рамках фестивалю коштів, направлять на придбання роботизованих платформ через UNITED24, іншу — на забезпечення Збройних Сил України дронами, зокрема на Харківському напрямку.

Рекорди на фестивалі

Компанія Mastercard разом із гостями події встановила два унікальних рекорди України: один – наймасовіше виконання мелодії на ударних музичних інструментах. У флешмобі взяли учать 500 українців, одночасно граючи на африканських та світлових барабанах, а також на металевих бочках.

Ще одним унікальним явищем став рекорд з наймасовіших обіймів на музичному фестивалі, до якого були залучені 5000 людей. Обидва рекорди були зафіксовані представниками Книги рекордів України.

Локації від Сил Оборони

Бойові підрозділи мали свої локації у паркінгу: це Третя окрема штурмова бригада, бригада НГУ "Азов" та бригада НГУ "Хартія", Тактична група "Реванш" ГУР МО. У їхніх зонах були дрони, такмед, оснащення і листівки з інформацією про підрозділ. Цивільних запрошували потренуватись на симуляторах FPV-дронів.