Фестиваль Atlas United 2024 прогремел в Киеве: сколько средств удалось собрать на нужды ВСУ

Крупнейшее музыкальное событие лета состоялось 19 – 21 июля на территории Blockbuster Mall в Киеве. Фестиваль Atlas United 2024 сообщил, сколько средств собрали на нужды украинской армии и какие удивительные рекорды установили.

Atlas United 2024 подвел итоги после завершения, пишет Show 24. Фестиваль ранее объявил сбор на 100 миллионов гривен – эту сумму удалось собрать.

К слову Исполнили любимые хиты: Святослав Вакарчук удивил выступлением вместе с YAKTAK на Atlas United 2024

Atlas United 2024 представил шесть сцен, на которых выступило 100 артистов разных жанров и форматов. Мероприятие посетило более 60 тысяч человек, среди них 2538 людей с инвалидностью, для которых была построена VIP-зона. Также были представлены инклюзивные активности.

На фестивале выступили такие звезды, как: солистка нидерландской группы Within Temptation Шерон ден Адель, "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Жадан и Собаки", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ТНМК, "Друга Ріка", ONUKA, MÉLOVIN и многие другие.

Артисты на фестивале / Фото пресс-службы

Артисты удивляли неожиданными коллаборациями: YAKTAK удивил неожиданным дуэтом со Святославом Вакарчуком, певец DANTES зажег с Jerry Heil, а Сергей Жадан выступил с Ирэной Карпой. Звезды делились анонсами концертов и новых песен. Стало известно, что победители Евровидения-2024 Nemo приедут в Киев с эксклюзивным концертом в марте.

Сколько средств удалось собрать

На большой сбор ушло 15% с каждого купленного билета на фестиваль. Происходили розыгрыши и аукционы, активных донатеров ждали подарки и призы. Результатом совместных усилий посетителей и партнеров фестиваля стал мега сбор в 100 миллионов гривен, который удалось закрыть благодаря как обычным переводам, так и благодаря партнерам.

Рекорды на фестивале

Компания Mastercard вместе с гостями события установила два уникальных рекорда Украины: один – самое массовое исполнение мелодии на ударных музыкальных инструментах. Во флешмобе приняли участие 500 украинцев, одновременно играя на африканских и световых барабанах, а также на металлических бочках.

Еще одним уникальным явлением стал рекорд по самым массовым объятий на музыкальном фестивале, к которому были привлечены 5000 человек. Оба рекорда были зафиксированы представителями Книги рекордов Украины.

Локации от Сил Обороны

Боевые подразделения имели свои локации в паркинге: это Третья отдельная штурмовая бригада, бригада НГУ "Азов" и бригада НГУ "Хартия", Тактическая группа "Реванш" ГУР МО. В их зонах были дроны, такмед, оснащение и листовки с информацией о подразделении. Гражданских приглашали потренироваться на симуляторах FPV-дронов.