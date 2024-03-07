Ніхто не обирав стати вбивцею, – Фагот з ТНМК різко відповів Скрипці щодо мобілізації артистів
Джерело:Gazeta.ua
Фагот з гурту ТНМК відповів на заяву Олега Скрипки про те, що артиста не варто запитувати про мобілізацію. Він пояснив, що у нинішніх реаліях кожен чоловік повинен вміти захищати країну.
Лідер гурту ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) вважає, що українські артисти мають бути готові взяти у руки зброю. Адже питання захисту країни, своїх близьких стосується абсолютно кожного.
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Фагот відповів Олегу Скрипці
Виконавець не став заперечувати, що є люди, які більш професійними військовими. Але у час повномасштабної війни усі мають бути готові доєднатися до лав війська.
Так ніхто не фронтовик! То, що – нам просто віддати країну в руки ворогу? Ясно, що є люди більш дотичні до військової справи і мають до того хист. Однак треба розуміти, що зараз кожен чоловік в Україні повинен вміти захищати себе, своїх близьких, рідне село чи місто,
– наголосив Олег Михайлюта.
Фагот додав, що війна стосується артистів так само, як і всіх інших. Невміння до військової справи теж не звільняє від відповідальності.
"Ніхто з нас не обирав шлях стати вбивцею, але коли йдуть вбивати тебе – треба брати в руки зброю. Це стосується абсолютно всіх, і артисти не є винятком. Не вмієш поводитись зі зброєю чи керувати дроном - йди вчись", – підсумував лідер ТНМК.
Заяви Олега Скрипки про мобілізацію
- Раніше Олег Скрипка заявляв, що в Україні не настільки "тотальна" війна, щоб забороняти усім чоловікам виїжджати. Він запропонував у деяких випадках зробити правило, за яким можна було б перетинати кордон за донат.
- У новому інтерв'ю ведуча пригадала ці слова артисту. На це він відповів, що не є спеціалістом у цьому питанні. Ольга Нємцева спробувала пояснити важливість теми, та Скрипка заявив, що він "баяніст", і запитувати у нього про мобілізацію – недоречно.