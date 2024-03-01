Олег Скрипка під час розмови про фемінізм та емансипацію заявив, що підтримує рівну оплату праці. Але додав, що жінки у деяких сферах заробляють більше, наприклад у модельному бізнесі.

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Олег Скрипка про фемінізм та рівноправ'я

На думку Олега Скрипки, у більшості українських родин чоловіки позбавлені права голосу.

Рівноправ'я – це комунізм. Ці елементи комунізму треба з голови викидати... У нас, коли чоловік приходить додому, він не має права слова. Це дві третини українських родин. Коли чоловіки: "А можна я щось скажу?", а йому: "Мовчи!". Поважаймо права жінок і права чоловіків,

– заявив Олег Скрипка.

Коли інтерв'юерка навела інший принцип фемінізму – однакові права на освіту, Олег Скрипка відкинув це й заявив, що починати потрібно з поваги. На його думку, випадки насильства над чоловіками в сім'ях – пересічна проблема.

Артист додав, що зараз усі борються проти насильства над жінками. Тоді як статистика злочинів жінок проти чоловіків замовчується так само, "як до повномасштабної війни, коли злочини вчиняли московські попи".

Скандальні заяви Олега Скрипки про жінок і фемінізм