Музикант Олег Скрипка дав нове інтерв'ю в ефірі телемарафону, де йому пригадали попередню заяву про мобілізацію, пише Show 24. Тоді артист казав, що в Україні війна "не така тотальна", тому деяких чоловіків можна було б випускати за кордон за донат.

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Олег Скрипка розгубився після запитань про мобілізацію

Спершу артист заявив, що запитання журналістки – це маніпуляція, однак вона пояснила, що буквально його процитувала. Тоді Олег Скрипка виправдався, що він це не нав'язує – це лише його особиста думка.

Я не є спеціалістом у цьому питанні. Я зараз озвучу свою думку, а потім хтось це використає. Потім я буду винним. Ми ж цього не хочемо чи хочемо? Яка задача в нас? Набрати лайки й мене макнути?

– запитав співак.

Журналістка Ольга Нємцева пояснила, що в них завдання – обговорити суспільно важливі теми, які болять кожному. Та Скрипка відповів, що він "баяніст", у якого недоречно запитувати про мобілізацію.

Баяніст – громадянин, виборець і баяністи зараз на фронті. У нас немає чіткого поділу. Вчора ти варив каву професійно, а сьогодні ти професійний штурмовик,

– поставила крапку інтерв'юерка.

Уривок з інтерв'ю Олега Скрипки: відео

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