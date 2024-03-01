Музикант Олег Скрипка дав нове інтерв'ю в ефірі телемарафону, де йому пригадали попередню заяву про мобілізацію, пише Show 24. Тоді артист казав, що в Україні війна "не така тотальна", тому деяких чоловіків можна було б випускати за кордон за донат.
До слова Олег Скрипка вперше за довгий час показав двох синів: як зараз виглядають діти музиканта
Олег Скрипка розгубився після запитань про мобілізацію
Спершу артист заявив, що запитання журналістки – це маніпуляція, однак вона пояснила, що буквально його процитувала. Тоді Олег Скрипка виправдався, що він це не нав'язує – це лише його особиста думка.
Я не є спеціалістом у цьому питанні. Я зараз озвучу свою думку, а потім хтось це використає. Потім я буду винним. Ми ж цього не хочемо чи хочемо? Яка задача в нас? Набрати лайки й мене макнути?
– запитав співак.
Журналістка Ольга Нємцева пояснила, що в них завдання – обговорити суспільно важливі теми, які болять кожному. Та Скрипка відповів, що він "баяніст", у якого недоречно запитувати про мобілізацію.
Баяніст – громадянин, виборець і баяністи зараз на фронті. У нас немає чіткого поділу. Вчора ти варив каву професійно, а сьогодні ти професійний штурмовик,
– поставила крапку інтерв'юерка.
Уривок з інтерв'ю Олега Скрипки: відео
Останні скандали з Олегом Скрипкою
- Лідер гурту "Воплі Відоплясова" критикував фемінізм в Європі й заявляв, що це егоїзм. На думку співака, українки "адекватні" феміністки, бо з повагою ставляться до чоловіків. Згодом він відзначився ще однією заявою про жінок, коли заявив, що красиві дівчата самі винні у насильстві.
- Олег Скрипка також казав, що фемінізм, ЛГБТ, війна та епідемії "зупиняють популяцію". Але зауважив, що не виступає проти феміністок та представників ЛГБТ, бо "за здорове суспільство". Якщо хтось з його дітей буде кохати людину своєї статі, музикант від нього не відмовиться.
- Через ці заяви концерти гурту "ВВ" стали скасовувати. Олег Скрипка назвав скандали "інформаційною атакою" і розповів, що так роз'єднується українське суспільство.