Кулінар висловив стурбованість нормалізацією принизливих жартів про військових. Він вважає, що фрази на кшталт "ха-ха, я ухилянт" і "нехай хтось інший воює" є демотивуючими для військовослужбовців Збройних сил.

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Що бентежить Ектора-Хіменеса Браво

Шеф-кухар вважає, що усе, що зараз відбувається у медійному просторі України — жах. Його дивує те, що стало не соромно насміхатись над військовими.

Я маю на увазі те, чому стало не соромно насміхатись. Чому люди собі це дозволяють?... Ми втратили багато героїв, у нас багато поранених. Це горе. Кінець кінцем, не хочете воювати – допомагайте. Не хочете допомагати? Краще мовчіть. Не демотивуйте військових своєю дурнею,

– підкреслив кулінар.

Він додав, що боятись воювати не соромно, соромно насміхатись з цього.

Що відомо про новий закон про мобілізацію

Він набув чинності 18 травня та спрямований на посилення мобілізаційних заходів на тлі російсько-української війни. Ключові зміни, передбачені законом: