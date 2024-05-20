Кулінар висловив стурбованість нормалізацією принизливих жартів про військових. Він вважає, що фрази на кшталт "ха-ха, я ухилянт" і "нехай хтось інший воює" є демотивуючими для військовослужбовців Збройних сил.
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Шеф-кухар вважає, що усе, що зараз відбувається у медійному просторі України — жах. Його дивує те, що стало не соромно насміхатись над військовими.
Я маю на увазі те, чому стало не соромно насміхатись. Чому люди собі це дозволяють?... Ми втратили багато героїв, у нас багато поранених. Це горе. Кінець кінцем, не хочете воювати – допомагайте. Не хочете допомагати? Краще мовчіть. Не демотивуйте військових своєю дурнею,
– підкреслив кулінар.
Він додав, що боятись воювати не соромно, соромно насміхатись з цього.
Що відомо про новий закон про мобілізацію
Він набув чинності 18 травня та спрямований на посилення мобілізаційних заходів на тлі російсько-української війни. Ключові зміни, передбачені законом:
- Усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК) або через онлайн-сервіс.
- Призовний вік в Україні знижується з 27 до 25 років.
- Врегульовано питання бронювання працівників для компаній та роботодавців.
- Військовозобов'язані мають носити із собою військово-облікові документи (військові квитки, посвідчення) та пред'являти їх на вимогу поліції та ТЦК.
- Водночас повістки можуть вручати не лише працівники територіальних центрів комплектування, а й представники СБУ, розвідки, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, навчальних закладів та управителі багатоквартирних будинків.
- Окрім того, з 1 вересня 2025 року в Україні запровадять базовий військовий вишкіл для всіх призовників віком до 24 років, який буде включений до навчальних планів вишів. Для жінок ця підготовка є добровільною.
- Водночас у новому законі не прописані питання демобілізації та термінів служби. Вони мають бути врегульовані окремим законопроєктом.