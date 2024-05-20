Кулинар выразил обеспокоенность нормализацией унизительных шуток о военных. Он считает, что фразы вроде "ха-ха, я уклонист" и "пусть кто-то другой воюет" являются демотивирующими для военнослужащих Вооруженных сил.
Не пропустите Санта Димопулос откровенно призналась, пыталась ли вернуть мужа после развода
Что смущает Эктора-Хименеса Браво
Шеф-повар считает, что все, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины – ужас. Его удивляет то, что стало не стыдно насмехаться над военными.
Я имею в виду то, почему стало не стыдно насмехаться. Почему люди себе это позволяют?.... Мы потеряли много героев, у нас много раненых. Это горе. В конце концов, не хотите воевать – помогайте. Не хотите помогать? Лучше молчите. Не демотивируйте военных своей глупостью,
– подчеркнул кулинар.
Он добавил, что бояться воевать не стыдно, стыдно насмехаться над этим.
Что известно о новом законе о мобилизации
Он вступил в силу 18 мая и направлен на усиление мобилизационных мероприятий на фоне российско-украинской войны. Ключевые изменения, предусмотрены законом:
- Все военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) или через онлайн-сервис.
- Призывной возраст в Украине снижается с 27 до 25 лет.
- Урегулирован вопрос бронирования работников для компаний и работодателей.
- Военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы (военные билеты, удостоверения) и предъявлять их по требованию полиции и ТЦК.
- В то же время повестки могут вручать не только работники территориальных центров комплектования, но и представители СБУ, разведки, органов местного самоуправления, руководители предприятий, учебных заведений и управляющие многоквартирных домов.
- Кроме того, с 1 сентября 2025 года в Украине введут базовую военную подготовку для всех призывников в возрасте до 24 лет, которая будет включена в учебные планы вузов. Для женщин эта подготовка является добровольной.
- В то же время в новом законе не прописаны вопросы демобилизации и сроков службы. Они должны быть урегулированы отдельным законопроектом.