Кулинар выразил обеспокоенность нормализацией унизительных шуток о военных. Он считает, что фразы вроде "ха-ха, я уклонист" и "пусть кто-то другой воюет" являются демотивирующими для военнослужащих Вооруженных сил.

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Что смущает Эктора-Хименеса Браво

Шеф-повар считает, что все, что сейчас происходит в медийном пространстве Украины – ужас. Его удивляет то, что стало не стыдно насмехаться над военными.

Я имею в виду то, почему стало не стыдно насмехаться. Почему люди себе это позволяют?.... Мы потеряли много героев, у нас много раненых. Это горе. В конце концов, не хотите воевать – помогайте. Не хотите помогать? Лучше молчите. Не демотивируйте военных своей глупостью,

– подчеркнул кулинар.

Он добавил, что бояться воевать не стыдно, стыдно насмехаться над этим.

Что известно о новом законе о мобилизации

Он вступил в силу 18 мая и направлен на усиление мобилизационных мероприятий на фоне российско-украинской войны. Ключевые изменения, предусмотрены законом: