Ектор Хіменес-Браво шокував зізнанням про те, як вдалося врятувати його будинок під час окупації
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво за два роки до повномасштабного вторгнення придбав собі будинок в Ірпені. На щастя, під час тритижневої окупації міста його дім вцілів. Тепер кулінар вирішив розповісти історію про те, як вдалося захистити його домівку від окупантів.
Виявляється, що в цьому допомогли сусіди Ектора, які тоді єдині залишилися в Ірпені. Пенсіонери, що живуть праворуч від дому кухаря, придумали дивовижний спосіб, щоб врятувати будинок.
Не пропустіть Син Алана Бадоєва зворушив спільним фото з батьком і сестрою: сімейні кадри
Як сусідам вдалося захистити будинок кухаря
На фасаді вони написали "люди", а окупантам розповіли, що в домі живе хвора літня жінка, яка може бути заразною.
Росіяни приходили та стукали в кожні двері. Мої сусіди сказали: "Будь ласка, не йдіть всередину, там живе дуже стара жінка, у якої щось схоже на вірус, ви можете захворіти",
– пригадав кулінар.
Де Ектор Хіменес-Браво був на початку великої війни
- 24 лютого 2022 року він провів на своїй батьківщині в Колумбії, куди приїхав, щоб провідати рідних.
- Після початку повномасштабне вторгнення Росії, він вирішив, що потрібно сприяти перемозі України навіть попри те, що перебуває за кордоном. Так, шеф-кухар спершу відправився до Польщі, де допомагав біженцям.
- Згодом Ектор повернувся у Київ. Вже через деякий час він навіть відновив роботу свого ресторану.
- Кулінар зізнавався, що приїхав в Україну, бо любить цю країну.