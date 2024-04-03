Рідкісним кадром син Бадоєва поділився, ймовірно, через довготривалу розлуку з батьком. Так, він хотів показати, що справді сумує за своїм татом.

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Син Бадоєва замилував шанувальників

Борис поділився з підписниками свого блогу спільним фото з батьком і сестрою. На світлині син м'яко обіймає свого тата, а спереду стоїть разом з ними донька, позуючи для фото. Усі щиро усміхаються на фото та виглядають щасливими, перебуваючи в компанії один одного. На фоні можна побачити океан та пальми.

Водночас дата створення цього фото залишається загадкою.



Названий син Бадоєва зворушив сімейним фото / Скриншот з інстаграм-сторіс Бориса

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