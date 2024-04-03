Оказывается, что в этом помогли соседи Эктора, которые тогда единственные остались в Ирпене. Пенсионеры, живущие справа от дома повара, придумали удивительный способ, чтобы спасти дом.

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Как соседям удалось защитить дом повара

На фасаде они написали "люди", а оккупантам рассказали, что в доме живет больная пожилая женщина, которая может быть заразной.

Россияне приходили и стучали в каждую дверь. Мои соседи сказали: "Пожалуйста, не идите внутрь, там живет очень старая женщина, у которой что-то похожее на вирус, вы можете заболеть",

– вспомнил кулинар.

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