Виявляється, що в цьому допомогли сусіди Ектора, які тоді єдині залишилися в Ірпені. Пенсіонери, що живуть праворуч від дому кухаря, придумали дивовижний спосіб, щоб врятувати будинок.

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Як сусідам вдалося захистити будинок кухаря

На фасаді вони написали "люди", а окупантам розповіли, що в домі живе хвора літня жінка, яка може бути заразною.

Росіяни приходили та стукали в кожні двері. Мої сусіди сказали: "Будь ласка, не йдіть всередину, там живе дуже стара жінка, у якої щось схоже на вірус, ви можете захворіти",

– пригадав кулінар.

Де Ектор Хіменес-Браво був на початку великої війни