37-річна ексдружина Остапчука неочікувано заговорила про колишні стосунки

Ексдружина Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк організувала благодійний ярмарок, де розповіла про своє життя, зокрема й особисте. Бізнесвумен висловилася стосовно своїх колишніх чоловіків.

Відомо, що експодружжя досі займається поділом спільного будинку. За словами Христини, ведучий не виявляє ніякої ініціативи, щоб вирішити питання з помешканням.

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Горняк пригадала трендове відео, яке опублікувала у соцмережах – "Якби мій колишній був магазином, то як він би називався?". Як зазначила блогерка, нічого поганого вона не казатиме про колишніх, оскільки вважає їх "класними". Христина висловила подяку екскоханим та запевнила, що магазини б мали гарну назву.

У мене такі класні колишні. Я дуже вдячна їм за досвід і все, що було в житті. Це був би класний магазин,

– відповіла інфлюєнсерка.

До того ж бізнесвумен розкрила свій девіз – жити тут і зараз. Вона порадила не зосереджувати увагу на минулому, а насолоджуватися кожною миттю.

Христина Горняк про колишніх: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Христина Горняк і Володимир Остапчук одружилися восени 2020-го. Через два роки подружжя повідомило про розрив стосунків, а вже згодом шоумен показався з новою обраницею, блогеркою Катериною Полтавською. 24-річна дівчина нещодавно оголосила про вагітність. Для Остапчука це буде третя дитина, тоді як для блогерки – перша.