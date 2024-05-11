Представницю Ізраїлю на Євробаченні-2024 внесли до бази "Миротворець"

Еден Голан, представниця Ізраїлю на Євробаченні 2024, вже зовсім скоро виступить у фіналі конкурсу. Втім, нещодавно стало відомо, що її внесли до бази "Миротворець".

Дівчину звинуватили у декількох порушеннях. Серед них є незаконна комерційна діяльність на окупованих територіях.

До слова Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували Нідерланди з конкурсу

За що представницю Ізраїлю внесли до бази "Миротворець"

Артистка 13 років прожила у Москві, куди переїхала у віці 6 років разом з батьками латвійського та українського походження. У Росії дівчина довгий час будувала кар'єру.

Так, у 2016 році батьки відправили Еден виступити на дитячому конкурсі "Нова хвиля" в Криму, а через два роки вона взяла участь в "Голосі країни" і навіть стала фіналісткою шоу під керівництвом пропутінської співачки Пелагеї.

Втім, Голан внесли до бази Миротворець, яка досліджує ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру та міжнародного права. Дівчину звинуватили одразу в декількох порушеннях:

незаконна комерційна діяльність на окупованих територіях України;

участь у спробах легалізації окупації АР Крим росіянами;

свідомий перетин державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території.



Еден Голан внесли до бази "Миротворець" / Скриншот з сайту

Що відомо про громадянську позицію Голан