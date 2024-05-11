Девушку обвинили в нескольких нарушениях. Среди них есть незаконная коммерческая деятельность на оккупированных территориях.

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Артистка 13 лет прожила в Москве, куда переехала в возрасте 6 лет вместе с родителями латвийского и украинского происхождения. В России девушка долгое время строила карьеру.

Так, в 2016 году родители отправили Эден выступить на детском конкурсе "Новая волна" в Крыму, а через два года она приняла участие в "Голосе страны" и даже стала финалисткой шоу под руководством пропутинской певицы Пелагеи.

Впрочем, Голан внесли в базу Миротворец, которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного права. Девушку обвинили сразу в нескольких нарушениях:

незаконная коммерческая деятельность на оккупированных территориях Украины;

участие в попытках легализации оккупации АР Крым россиянами;

сознательное пересечение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории.



Эден Голан внесли в базу "Миротворец" / Скриншот с сайта

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