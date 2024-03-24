Зірка "Пліткарки" Ед Вествік вдруге одружився: романтичні фото пари з весілля

24 березня 2024, 18:31
Читать новость на русском

Джерело:

Емі Джексон

Нещодавно одружився британський актор Ед Вествік, який відомий за ролями у серіалах "Пліткарка", "Великий куш" та "Зле місто". З нагоди весілля його дружина поділилася з аудиторією новими святковими фото.

Відомо, що обраницею актора стала модель Емі Джексон. Разом вони вже близько трьох років.

Не пропустіть Alyona alyona неочікувано заявила, що виїхала з Києва та зізналася, де тепер мешкає

Які Вествік відзначив весілля з коханою

На початку 2024 року пара одружилася, а через два місяці зіграла весілля. Дружина актора поширила фото зі свята у своєму блозі.

Нехай починається святкування. Ми мали нагоду відсвяткувати наше кохання з нашими сім'ями та друзями, разом з тими, кого цінуємо найбільше і хто приїхав з різних куточків світу,
– поділилася Емі.

На фото дівчина одягнена в коротку білу сукню та має перлинні сережки з браслетом. Однак, вона вирішила бути без фати. Водночас Ед теж вбраний у білий костюм, ніби доповнюючи образ Емі. Подружжя виконує свій перший танець та виглядає дуже щасливим.

Цікаво, що на церемонії був присутнім і син нареченої від попередніх стосунків з бізнесменом Джорджем Панайоту.


Подружжя виконує свій перший танець / Фото з інстаграму нареченої


Подружжя зіграло весілля / Фото з інстаграму нареченої

Що відомо про стосунки Еда та Емі

  • У 2021 році пара познайомилася, пізніше стала зустрічатися.
  • Чоловік дуже романтично зробив пропозицію дівчині. Він освідчився їй на висоті трьох тисяч метрів у Швейцарії.
  • Цікаво, що це вже другий шлюб для актора. Він раніше був одружений на актрисі Рені Даймонд, втім вони розійшлися.
Автор: Влада Пономарьова