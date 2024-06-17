Джон Бон Джові готовий повернутися на сцену після складної операції

Американський музикант Джон Бон Джові два роки тому переніс операцію, яка позначилась на його голосових зв'язках. Та артист каже, що готовий повернутися на сцену після перерви.

Нещодавно Джон Бон Джові був на заході з нагоди відкриття останньої виставки у Залі слави рок-н-ролу, що присвячена його гурту Bon Jovi. Там 62-річний артист розповів, що повертається до виступів наживо.

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Джон Бон Джові зізнався, що кілька днів тому виступив у Нешвіллі – і все минуло добре. Тому поступово він повертатиметься до концертів.

Крок за кроком я повертаюся до сцени,

– розповів Джон.

Проблеми зі здоров'ям у Джона Бона Джові

Легендарний рокер розповів про труднощі через голосові зв'язки у своєму документальному фільмі. Він помітив проблеми у 2015 році, але не звертав на них уваги. Лише через 7 років дружина артиста переконала його звернутися за допомогою до лікарів.

У червні 2022 Джон Бон Джові переніс операцію на голосових зв'язках. З того часу він почав працювати з тренерами з вокалу та виконувати щоденні вправи. Музикант казав, що він може співати, але вже не так довго та потужно, як це було раніше.