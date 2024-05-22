Працюють над розбіжностями: інсайдер повідомив нові подробиці кризи у шлюбі Лопес і Аффлека

16 травня стало відомо, що подружжя Дженніфер Лопес і Бена Аффлека перебуває на межі розриву. Тепер інсайдер прокоментував чутки щодо ймовірного розлучення пари.

До цього людина з близького оточення подружжя розповідала, що зірки вже не живуть разом. Ба більше, вони нібито планують продати спільний будинок.

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Які нові подробиці кризи шлюбу розкрилися

21 травня інсайдер повідомив, що Дженніфер і Бен таки дійсно не живуть під одним дахом. Так, співачка наразі перебуває у їхньому з чоловіком спільному будинку, а актор – в орендованих апартаментах.

До того ж людина з близького оточення пари зазначила, що подружжя працює над розбіжностями, які виникли у нього. Річ у тім, що Лопес любить розповідати все на загал, а Аффлек – не хоче ділитися подробицями особистого, віддаючи перевагу приватності.

Втім, попри проблеми у шлюбі, подружжя "пов'язує глибокий зв'язок, який триває вже протягом двох десятиліть".

Що відомо про причини ймовірного розриву пари