Працюють над розбіжностями: інсайдер повідомив нові подробиці кризи у шлюбі Лопес і Аффлека
Джерело:People
16 травня стало відомо, що подружжя Дженніфер Лопес і Бена Аффлека перебуває на межі розриву. Тепер інсайдер прокоментував чутки щодо ймовірного розлучення пари.
До цього людина з близького оточення подружжя розповідала, що зірки вже не живуть разом. Ба більше, вони нібито планують продати спільний будинок.
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Які нові подробиці кризи шлюбу розкрилися
21 травня інсайдер повідомив, що Дженніфер і Бен таки дійсно не живуть під одним дахом. Так, співачка наразі перебуває у їхньому з чоловіком спільному будинку, а актор – в орендованих апартаментах.
До того ж людина з близького оточення пари зазначила, що подружжя працює над розбіжностями, які виникли у нього. Річ у тім, що Лопес любить розповідати все на загал, а Аффлек – не хоче ділитися подробицями особистого, віддаючи перевагу приватності.
Втім, попри проблеми у шлюбі, подружжя "пов'язує глибокий зв'язок, який триває вже протягом двох десятиліть".
Що відомо про причини ймовірного розриву пари
- Прихильників стурбувало те, що Лопес і Аффлек вже тривалий час не з'являлися разом на публіці. До того ж Дженніфер цьогорічний модний захід Met Gala відвідала без Бена.
- Пізніше стало відомо, що подружжя живе окремо. Так, Аффлек нібито переїхав до іншого будинку, а Лопес шукала нові апартаменти.
- Спільне житло подружжя вирішило продати.