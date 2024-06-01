На тлі чуток про розлучення: Дженіфер Лопес скасувала масштабний концертний тур
Джерело:The Daily Mail
Дженніфер Лопес скасувала анонсований раніше концертний тур This Is Me... Live, який мав розпочатися в червні. Це сталося на тлі чуток про її розлучення з актором Беном Аффлеком.
У мережі припускають, що у подружньому житті зіркової пари зараз кризовий період. Водночас цікаво, що днями пара возз'єдналася заради сімейного свята. Тепер же Джей Ло скасувала свій літній концертний тур.
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This Is Me... Live був запланований на 26 червня в Орландо, штат Флорида, а потім співачка мала виступити у великих містах США та Канади. Однак організатори туру повідомили, що усі шоу скасовуються, бо Лопес потрібна перерва, щоб побути з дітьми, родиною та близькими друзями. Відомо, що гроші за квитки, придбані через Ticketmaster, автоматично повернуть покупцям.
Сама Дженніфер у спеціальному зверненні до шанувальників пояснила причини скасування гастролей.
Я дуже засмучена тим, що підвела вас. Будь ласка, знайте, що я б не робила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Я обіцяю, що відшкодую вам це, і ми всі знову будемо разом. Я вас усіх так сильно люблю,
– підкреслила виконавиця.
Дженніфер Лопес скасувала свій концертний тур / Скриншот з сайту OntheJLo
Що відомо про шлюб Джей Ло та Бена Аффлека
- Після двох років подружнього життя мережею активно ширяться чутки про кризу в стосунках зіркової пари. Підживлюють плітки кілька факторів.
- По-перше, Лопес відвідала Met Gala без свого чоловіка. Крім того, вже довгий час Аффлек з дружиною не з'являлися на публіці разом.
- Джерела, близькі до акторів, стверджують, що наразі вони живуть окремо і планують продати спільний будинок.
- Причиною кризи в стосунках, за чутками, став надмірний контроль з боку Дженніфер Лопес. Вона нібито дуже опікувала і контролювала чоловіка, а Бен не міг з цим змиритися.
- Нещодавно артистка вперше прокоментувала плітки про проблеми в шлюбі. На презентації нового фільму вона іронічно відповіла журналісту, який запитав про можливе розлучення: "Вам краще знати".