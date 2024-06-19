Очі були налиті кров'ю: з'явилися подробиці затримання Джастіна Тімберлейка

Днями знаменитого американського актора і співака Джастіна Тімберлейка затримали правоохоронці просто посеред ночі. Тепер стали відомі подробиці арешту.

З'ясувалося, що виконавець порушив низку правил дорожнього руху. До того ж відомо, що він їхав за кермом напідпитку.

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Так, за даними правоохоронців, артист проігнорував знаки "Стоп" та "не тримався правого боку проїзної частини". Крім того, Тімберлейк перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, тому мав проблеми з координацією. Співак намагався переконати поліціянтів, що випив лише один мартіні, проте його зовнішній вигляд та поведінка свідчили про протилежне.

Його очі були налиті кров'ю і скляні, з рота виходив сильний запах алкогольного напою, він не міг розподілити увагу, мова була сповільненою, він не тримався на ногах і погано проходив всі стандартизовані польові тести на тверезість,

– зазначили в судовому документі.

Хоча Джастін Тімберлейк не визнав себе винним, йому заборонили керувати автомобілем протягом року.

Що відомо про затримання Джастіна Тімберлейка