Може не закінчити тур: Джастіна Тімберлейка взяли під варту

18 червня 2024, 22:40
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Джерело:

Daily Express

Американського співака Джастіна Тімберлейка затримали через водіння у стані алкогольного сп'яніння. Артист може не з'явитися на концертах у рамках свого туру США.

Співак потрапив у цю ситуацію ввечері 17 червня. Виконавця взяли під варту у Саг-Гарборі, штаті Нью-Йорк.

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Однак, більше ніяких подробиць поліція не повідомляла. Річ у тім, що 18 червня має відбутися судове засідання, після рішення якого стануть відомі деталі справи. Водночас Джастін і його команда ніяк не коментують інцидент.

За словами інсайдера, Тімберлейк проводив час з друзями у готелі, а вночі вирішив повернутися до себе. Однак, артиста майже одразу затримали правоохоронні органи.

Близько 00:30 ночі, як нам повідомили, він сів у машину, щоб повернутися до місця, де він зупинився. Майже одразу після того, як він сів за кермо, його зупинили,
– поділився інсайдер.

До того ж у справі є деякі суперечності. Поліція запевняє, що артиста взяли під варту через водіння у нетверезому стані, однак заявляє, що "не заарештовує людей за порушення правил дорожнього руху".

Втім, від рішення суду залежатиме доля подальших концертів у рамках туру Тімберлейка. Наступний виступ має відбутися 21 червня, якщо Джастін таки вийде з-під варти.

Що відомо про Джастіна Тімберлейка

  • Він став відомим завдяки участі у гурті N Sync. У 2002 році артист випустив перший сольний альбом Justified.
  • Вже через чотири роки вийшов другий альбом співака FutureSex/LoveSounds. До нього увійшли такі хіти, як SexyBack, My Love та What Goes Around...Comes Around.
  • Після розриву зі співачкою Брітні Спірс, Джастін запрем'єрив пісню Cry Me a River і кліп до неї. Цей трек принесе виконавцеві найбільшу славу.
Автор: Влада Пономарьова