Розплакалася від емоцій: Джамала показала зворушливі кадри з сином під час виписки з пологового
Джерело:Джамала
27 травня співачка Джамала повідомила, що втретє стала мамою. Артистку вже виписали з лікарні, тому вона вирішила поділитися щасливими кадрами з шанувальниками.
До того ж раніше співачка розсекретила ім'я новонародженого сина. Його звати Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов.
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Які кадри опублікувала Джамала
Переможниця Євробачення-2016 показала, як її зустріла сім'я на момент виписки з лікарні. До Джамали завітали старші сини Емір і Селім, мама, свекруха та коханий чоловік Бекір.
Джамалу відвідала її родина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Артистка на всіх кадрах виглядає щасливою. Втім, у певний момент Джамала подивилася на новонародженого сина та від емоцій розплакалася.
Джамала не змогла стримати сліз / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас співачка отримала після виписки з полового великий букет білих квітів. Він пасував до образу Джамали, яка одягнула довгу червону сукню та білий жакет. До того ж артистка на всіх кадрах виглядала бадьорою.
Джамала отримала букет квітів після виписки з лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сім'ю Джамали
- У 2017 році артистка вийшла заміж за Бекіра Сулейманова у 2017 році. Пара одружилася в Ісламському культурному центрі у Києві.
- Вже наприкінці того ж року Джамала повідомила про першу вагітність. Так, через рік співачка вперше стала мамою – сина Еміра-Рахмана.
- У лютому 2020 Джамала зізналася, що завагітніла вдруге. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син – Селім-Гірай.
- 3 лютого 2024 року співачка повідомила про третю вагітність. Це сталося напередодні Нацвідбору на Євробачення. Для Джамали ця вагітність виявилась найважчою, оскільки вона продовжила виступати на благодійних заходах попри сильний токсикоз. Згодом зірка оголосила, що стане мамою хлопчика.