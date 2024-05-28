Розплакалася від емоцій: Джамала показала зворушливі кадри з сином під час виписки з пологового

27 травня співачка Джамала повідомила, що втретє стала мамою. Артистку вже виписали з лікарні, тому вона вирішила поділитися щасливими кадрами з шанувальниками.

До того ж раніше співачка розсекретила ім'я новонародженого сина. Його звати Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов.

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Які кадри опублікувала Джамала

Переможниця Євробачення-2016 показала, як її зустріла сім'я на момент виписки з лікарні. До Джамали завітали старші сини Емір і Селім, мама, свекруха та коханий чоловік Бекір.



Джамалу відвідала її родина / Скриншот з інстаграм-сторіс

Артистка на всіх кадрах виглядає щасливою. Втім, у певний момент Джамала подивилася на новонародженого сина та від емоцій розплакалася.



Джамала не змогла стримати сліз / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас співачка отримала після виписки з полового великий букет білих квітів. Він пасував до образу Джамали, яка одягнула довгу червону сукню та білий жакет. До того ж артистка на всіх кадрах виглядала бадьорою.



Джамала отримала букет квітів після виписки з лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сім'ю Джамали