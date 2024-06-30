Новина про втрату батьківського будинку збентежила всю родину артистки. Виконавиця досі не може усвідомити, що подібне може відбуватися у цивілізованому світі.

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Під час Національного молитовного сніданку, Джамала поділилася, що її діти – п'яте покоління у родині, яке страждає від російської агресії. Однак, вона дуже хоче і мріє показати малечі будинок своїх батьків у Криму.

Втім, цього поки артистка зробити не може, оскільки росіяни цинічно відібрали майно її родини. Тепер окупанти погрожують Джамалі побудувати на тому місці санаторій для військових.

Вони знову вбивають, калічать, ув'язнюють і намагаються стерти з пам'яті цілий народ. Звичайно, про законність дій на окупованих територіях та права людини не може бути й мови,

– зауважила співачка.

Виконавиця нагадала про кількість розграбованих і спалених будинків росіянами з 2014 року. Однак, для зірки найстрашнішим злочином окупантів є викрадення українських дітей. Втім, про це Джамала мовчати точно не буде.

Я б хотіла цього літа бути просто мамою та насолоджуватись своїм немовлям. І я щиро мрію, щоб у кожної дитини ніхто не міг забрати дім, або прийти в цей дім без дозволу. Тому я обираю не боятися, а боротися!

– наголосила артистка.

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