Я обираю боротися, – Джамала розкрила нові подробиці втрати майна в Криму

Росіяни спочатку забрали майно батьків Джамали в Алушті, а тепер планують там зробити санаторій для військових. Співачка вже відреагувала на цинічні дії окупантів.

Новина про втрату батьківського будинку збентежила всю родину артистки. Виконавиця досі не може усвідомити, що подібне може відбуватися у цивілізованому світі.

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Під час Національного молитовного сніданку, Джамала поділилася, що її діти – п'яте покоління у родині, яке страждає від російської агресії. Однак, вона дуже хоче і мріє показати малечі будинок своїх батьків у Криму.

Втім, цього поки артистка зробити не може, оскільки росіяни цинічно відібрали майно її родини. Тепер окупанти погрожують Джамалі побудувати на тому місці санаторій для військових.

Вони знову вбивають, калічать, ув'язнюють і намагаються стерти з пам'яті цілий народ. Звичайно, про законність дій на окупованих територіях та права людини не може бути й мови,

– зауважила співачка.

Виконавиця нагадала про кількість розграбованих і спалених будинків росіянами з 2014 року. Однак, для зірки найстрашнішим злочином окупантів є викрадення українських дітей. Втім, про це Джамала мовчати точно не буде.

Я б хотіла цього літа бути просто мамою та насолоджуватись своїм немовлям. І я щиро мрію, щоб у кожної дитини ніхто не міг забрати дім, або прийти в цей дім без дозволу. Тому я обираю не боятися, а боротися!

– наголосила артистка.

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