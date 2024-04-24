Хто оголосить бали від України на Євробаченні-2024: ім'я артистки
24 квітня 2024, 10:58Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Євробачення-2024 вже не за горами, відтак поступово починають розкриватися подробиці про конкурс. Так, стало відомо, хто цьогоріч стане речницею від України.
З'ясувалося, що це переможниця Євробачення-2016 Джамала. Зауважимо, що торік ця місія була покладена на Злату Огнєвіч.
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Що робитиме речниця від України на Євробаченні
11 травня співачка оголосить бали Нацжурі країни в прямому етері гранд-фіналу, який транслюватиме Суспільне.
Що відомо про Євробачення-2024
- Прийматиме пісенний конкурс шведське місто Мальме. Євробачення-2024 розпочнеться першим півфіналом 7 травня, за яким 9 травня буде другий півфінал. Довгоочікуваний гранд-фінал, де визначать переможця, відбудеться 11 травня.
- Представниці від України з піснею Teresa & Maria вийдуть на сцену саме 7 травня.
- Квитки на пісенний конкурс вже офіційно надійшли у продаж. Ціни коливаються від 145 шведських крон (еквівалент близько 510 гривень) до 3 795 шведських крон (майже 13 500 гривень), причому VIP-квитки доступні за вдвічі вищою ціною.
- Зауважимо, співак Nemo, який представляє Швейцарію, з піснею The Code очолив рейтинг букмекерів з 25% шансом на перемогу. За ним слідує Baby Lasagna з Хорватії з треком Rim Tim Tagi Dim. Замикає трійку лідерів представник Нідерландів Joost Klein з композицією Europapa. Італійка Ангеліна Манго з піснею La noia посідає четверту позицію, а alyona alyona та Jerry Heil – п'яту сходинку рейтингу.