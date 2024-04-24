Хто оголосить бали від України на Євробаченні-2024: ім'я артистки

Євробачення-2024 вже не за горами, відтак поступово починають розкриватися подробиці про конкурс. Так, стало відомо, хто цьогоріч стане речницею від України.

З'ясувалося, що це переможниця Євробачення-2016 Джамала. Зауважимо, що торік ця місія була покладена на Злату Огнєвіч.

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Що робитиме речниця від України на Євробаченні

11 травня співачка оголосить бали Нацжурі країни в прямому етері гранд-фіналу, який транслюватиме Суспільне.

Що відомо про Євробачення-2024