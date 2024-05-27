Джамала втретє стала мамою: перше фото новонародженого сина
Джерело:Джамала
Переможниця Євробачення-2016 Джамала народила третю дитину. Зірка показала перше фото малюка та розсекретила його стать й ім'я.
Українська співачка Джамала поділилась радісною новиною сьогодні зранку, 27 травня. Вона втретє стала мамою.
До слова Лілія Подкопаєва поділилася рідкісним фото з 18-річним названим сином, чоловіком і донькою
Джамала народила сина
Виконавиця втретє народила сина. Вона розсекретила його ім'я – Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов. Так сім'я Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова поповнилась ще одним хлопчиком.
Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, В холод стану домом, Я тебе зігрію сонцем, Світлим променем, вогнем. Люблю,
– написала Джамала.
Співачка опублікувала перше фото третього сина. Вона показала його крихітні ніжки, які тримала в руках.
Джамала стала мамою / Фото з інстаграму Джамали
Зірку вітають з народженням сина у коментарях безліч друзів, колег та шанувальників.
- Василіса Фролова: "Вітаю! Неймовірно! Здоровʼя міцного малечі, тобі сил та часу на сон";
- Юлія Саніна: "Вітаємо! Нехай росте найщасливішим";
- Аліна Френдій: "Ура! Вітаю!";
- TAYANNA: "Божечки, вітаю, мила";
- Саба Мусіна: "Вітаю!".
Що відомо про сім'ю Джамали
- Українська співачка кримськотатарського походження вийшла заміж за Бекіра Сулейманова у 2017 році. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві.
- Переможниця Євробачення-2016 повідомила про першу вагітність наприкінці листопада 2017 року. Вже у наступному році Джамала народила первістка – Еміра-Рахмана.
- У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син – Селім-Гірай.
- 3 лютого 2024 року співачка повідомила про третю вагітність. Це сталося напередодні Нацвідбору на Євробачення. Для Джамали ця вагітність виявилась найважчою, оскільки вона продовжила виступати на благодійних заходах попри сильний токсикоз. Згодом зірка оголосила, що стане мамою хлопчика.