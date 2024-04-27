Водночас виконавиця, яка зовсім скоро втретє стане мамою, поділилася смутком, що не може розмовляти з рідними так, як було до анексії півострову. До того ж вона назвала причину, чому не хоче зайвий раз турбувати родичів.
Не пропустіть Вдруге така ситуація, – Оля Цибульська потрапила у ДТП
Як часто Джамала спілкується з родичами в Криму
За словами співачки, вона дуже рідко спілкується з людьми, які залишилися в Криму. Річ у тім, що артистка не хоче наражати на небезпеку своїх рідних.
Рідко, але спілкуюся. Бо, на жаль, навіть автентичних кримськотатарських музикантів, які брали участь у запису, не хочу наражати їх на небезпеку. Я намагаюся зайвий раз не дратувати та не чіпляти,
– зізналася жінка.
Ба більше, Джамала зазначила про позбавлення волі великої кількості кримських татар. Виконавиця рідко розмовляє з родичами, оскільки не бажає їм такої долі.
Крим просто лідирує по кількості людей, яких ув'язнили на 18-25 років. Це понад 250 ув'язнених і, на жаль, всі вони є кримськими татарами. Це, дійсно, наш біль, бо в Криму робиться спротив,
– поділилася співачка.
Джамала про родичів у Криму: дивіться відео онлайн
Як інші зірки висловлюються про рідний Крим
- Маша Єфросиніна прожила у Керчі 17 років до переїзду в столицю. Вона зізналась, що ридала, коли дивилася новини про окупацію. Крим – це місце, де ведуча зустріла свого чоловіка Тимура. Вона з 2014 року не відвідувала півострів. Маша планує приїхати туди після перемоги.
- Злата Огнєвіч переїхала до столиці у 18 років, а до того весь час проводила у Криму. Для артистки її мала батьківщина асоціюється з літом та дитячою безтурботністю. Коли вона вночі з друзями йшла на море і милувалась красою природи.
- Ксенія Мішина народилася у Севастополі й зростала поряд з морем, горами, пляжами, парками та квітучими полями. Саме тоді у неї сформувалась справжня любов до природи. Ксенія Мішина відвідувала Крим до повномасштабної війни, адже там залишилися жити її батьки. Востаннє вона була на півострові у січні 2022. І хоч батьки так і не переїхали до доньки, для акторки спілкування з батьками у пріоритеті.
- Ахтем Сеітаблаєв переїхав до Криму з Узбекистану у 16 років та вступив в училище. Востаннє він був там у 2014 та згадує, що бачив окупацію на власні очі й мав відчуття безпорадності, страху і злості. Батьківщина для нього пахне лавандою та навіює теплі спогади з відвідин Бахчисараю.