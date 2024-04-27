Водночас виконавиця, яка зовсім скоро втретє стане мамою, поділилася смутком, що не може розмовляти з рідними так, як було до анексії півострову. До того ж вона назвала причину, чому не хоче зайвий раз турбувати родичів.

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Як часто Джамала спілкується з родичами в Криму

За словами співачки, вона дуже рідко спілкується з людьми, які залишилися в Криму. Річ у тім, що артистка не хоче наражати на небезпеку своїх рідних.

Рідко, але спілкуюся. Бо, на жаль, навіть автентичних кримськотатарських музикантів, які брали участь у запису, не хочу наражати їх на небезпеку. Я намагаюся зайвий раз не дратувати та не чіпляти,

– зізналася жінка.

Ба більше, Джамала зазначила про позбавлення волі великої кількості кримських татар. Виконавиця рідко розмовляє з родичами, оскільки не бажає їм такої долі.

Крим просто лідирує по кількості людей, яких ув'язнили на 18-25 років. Це понад 250 ув'язнених і, на жаль, всі вони є кримськими татарами. Це, дійсно, наш біль, бо в Криму робиться спротив,

– поділилася співачка.

Джамала про родичів у Криму: дивіться відео онлайн

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