Джамала відкрилась шанувальникам не тільки, як співачка й переможниця багатьох номінацій, а і як акторка, дружина та матір. Детальніше про кар'єру виконавиці та де вона зараз – далі в матеріалі Show 24.

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Молоді роки

Українська співачка кримськотатарсько-вірменського походження народилась у Киргизії, а виросла у Криму, в селі Малоріченське під Алуштою. Повне ім'я виконавиці – Сусана Алімовна Джамаладінова, походить із музичної сім'ї, адже батько – за освітою диригент, а мама – викладала у музичній школі. Тому не дивно, що дівчинці з раннього дитинства прищепляли любов до музики.

Джамала у дитинстві / Фото з інстаграму артистки

Джамала закінчила музичну школу, а потім вступила до Сімферопольського музичного училища, а згодом продовжила навчання у Національній музичній академії України, що у Києві.

Джамала у юності / Фото з інстаграму зірки

Цікавий факт, що юній співачці пропонували навчатись у Російській академії музики імені Гнесіних, але батько дівчини заборонив туди вступати.

Початок і розвиток кар'єри

Ще під час проживання у Криму, Джамала брала участь у різних співочих конкурсах і у 1992 році навіть стала лауреаткою дитячого конкурсу "Зоряний дощ".

Джамала з родиною / Фото з інстаграму зірки

У студентські руки виконавиця також продовжувала розвиватись і пробувала власні сили, як на українських, так і на міжнародних конкурсах. Одного разу дівчину помітила хореографиня Олена Коляденко, яка запросила Джамалу на сольну роль у мюзиклі "Па", а згодом Коляденко стала першою продюсеркою співачки.

У 2009 році взяла участь у міжнародному конкурсі "Нова хвиля" та розділила перше місце з учасником з Індонезії. Зазначимо, що саме тоді співачка виступила під іменем Джамала.

Участь у Євробаченні

У 2011 році виконавиця пробує власні можливості за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення. Але у відборі посіла третє місце, а нашу країну поїхала представляти Міка Ньютон.

Джамала на відборі Євробачення-2011 / Фото Олег Батрак

У 2016 році Джамала знову пробує пробитись на Євробачення із піснею 1944, яка присвячена депортації кримськотатарського народу. У результаті співачка поїхала на конкурс та здобула перемогу для України.

Jamala – 1944: дивіться відео онлайн

Телешоу та кіно

Зірка була тренеркою у шоу "Голос країни" та "Голос. Діти". У 2014 році на телеекрани вийшов фільм "Поводир" Олеся Саніна, у якому Джамала виконала роль акторки та співачки драматичного театру у Харкові Ольги Левицької. У кінострічці вона виконала пісню "You're my thrill".

"Поводир" – трейлер: дивіться відео онлайн

У 2021 році Джамала взяла участь в українській версії шоу "Танці з зірками", а наступного року стала учасницею того ж шоу, тільки у Польщі. Вона розповідала, що наважилась на таке рішення, бо це було можливістю розповісти про дім та зібрати кошти на підтримку України.

Нагороди та відзнаки

За час довгої кар'єри зірка отримала чимало українських та іноземних нагород. Зокрема, у колекції Джамала має премію YUNA за найкращу пісню (1944), найкращий соло-артист, кращий дует ("Заманили" з ДахаБраха), а також – "Жінка України 2017" і премію "Viva! Найкрасивіші-2017".

Після перемоги у Євробаченні у 2016 році, тодішній Президент України Петро Порошенко надав Джамалі почесне звання "Народна артистка України".

Порошенко надав Джамалі звання "Народний артист України" / Фото пресслужби Президента

Особисте життя

У 2013 році співачка почала зустрічатись із Бекіром Сулеймановим, а 2017 року пара одружилася, відгулявши весілля у татарських традиціях. До речі, освідчився чоловік коханій на верхівці Львівської ратуші.

У березні 2018 року співачка народила первістка. Його назвали – Емір-Рахман Сеїт-Бекір. Через два роки у пари народився ще один син – Селім-Гірай.

А нещодавно стало відомо, що співачка вагітна втретє. Подружжя очікує на сина, але жінка зізнається, що не проти стати й мамою дівчинки.

Де зараз і чим займається Джамала

Співачка живе та виховує дітей в Україні. Не зважаючи на те, що виконавиця при надії, вона продовжує творити музику та ділиться нею зі своїми шанувальниками.

До слова, Джамала цього року стала речницею від України на Євробаченні. Вона оголошувала результати голосування нашого журі для європейських конкурсантів зі столичного бомбосховища.

"Була щасливою вітати Швецію та оголошувати результат від України", – зазначила співачка.