Дует складається з двох співаків – Vakyolia (Ольги Нахаби) та Андрія Науменка. 24 Канал розкаже більше про концепцію музичного колективу та їхню участь у Національному відборі на Євробачення-2024.

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Колектив з'явився лише кілька років тому. Його особливість полягає у тому, що зворушливий жіночий голос поєднується із драйвовим і потужним чоловічим екстрим-вокалом. Коли почався великий наступ Росії, співачка Vakyolia почала їздити по містах Європи. Вона виступала як вулична музикантка. Таким чином, дівчина намагалась популяризувати українську пісню.

А от Андрія Науменка глядачі можуть впізнати завдяки його участі в 10 сезоні шоу "Голосу країни". Він співав там рок-композиції, чим дивував, як суддів, так і глядачів. Хлопцю навіть вдалося потрапити до чвертьфіналу програми.

Виступ Андрія Науменка на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Минулого року Науменко долучився до Повітряних сил ЗСУ. Наразі він проходить службу у 40-й тактичній авіаційній бригаді "Привиди Києва".

Виявилось, що учасники дуету були не лише колегами, але й парою. Вони мали стосунки понад чотири роки. Утім, вони закінчилися, тому що Ользі та Андрію було важко поєднувати роботу з особистим. На фоні цього у парі виникали конфлікти, тож вони вирішили залишитися лише колегами.

Життя дуже змінилось після чотирьох з половиною років, протягом яких ми були разом. У той момент дійсно було важко. Думаю, що Нацвідбір на "Євробачення" став для нас опорою, яка допомогла втриматися. Він дав нам натхнення, надію та сили рухатися далі,

– казала Ольга.

Про участь у Нацвідборі на Євробачення-2024

Як розповідав Андрій, коли вони з колегою закінчили виступ під час прослуховування на конкурс, спершу була мовчанка. Однак, після того вони почули гучні оплески й зрозуміли, що йдуть далі.

На той момент хлопець проходив розподіл у війську. Тому він багато хвилювався й не розумів, що його чекає далі. Зокрема, він мав побоювання з приводу того, чи матиме час на музику під час служби.

Для мене особисто "Євробачення" – це можливість вижити, як музиканту. Коли я потрапив до армії, не знав, як моє життя далі складеться. Тоді вирішив, що мені треба робити просто гіперактивні дії. Тобто, займатися музикою у два рази більше, попри те, що в мене зараз мало часу, що немає ні апаратури, ні можливості,

– висловлювався він.

Науменко зазначав, що трек Glasss, з яким вони підуть на Нацвідбір, є доволі різким і гострим. Там багато динаміки, розвитку та сили звучання. А ще виконавці обрали гостру тему – кохання під час війни. За словами співака, цією композицією вони з Олею хочуть показати європейцям, що відбувається в Україні.

"Ми плануємо викликати у європейців нашою піснею, енергією, номером певні почуття. Хочемо зробити так, щоб вони відчули хоча б частину тих переживань, які українці мають щодня. Хоча Glasss – пісня не зовсім про війну, вона про стосунки й кохання на фоні війни", – доповнив він.

До того ж у пісні Glasss артисти використали певні технічні прийоми, яких раніше не можна було почути у їхніх композиціях. Хоча жодних вокальних ефектів у живому виконанні не буде, бо це заборонено вимогами конкурсу.

Пісня NAHABA – Glasss: дивіться відео онлайн

Реакція слухачів на пісню Glasss

Після того, як трек NAHABA з'явився на онлайн-платформах, люди почали писати свої думки. Деякі з них вважали, що пісня Glasss дуже нагадує композицію російського гурту ТАТУ "Нас не догонят".

"Чомусь згадалось "Нас не догонят". Але емоції зрозумілі".

"Дуже схоже на "Тату". І голос, і музика, і певний вайб. У деякі моменти взагалі не можна було відрізнити. Дуже сумнівна пісня для того, щоб представляти Україну".

"Я один тут чую гурт "Тату?".

"Цікаво, що трохи нагадує "Тату" у приспіві. Але хочеться побачити виступ".

"У другій частині таки відійшли від "Тату"! Злякали!".

Хоча було чимало людей, яким сподобався трек NAHABA. На думку деяких людей, така композиція гідно представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

"Ого, це шось дуже круте та потужне! Цей трек розпочне моє знайомство з цими артистами".

"Клас! Це неймовірно! До перемоги".

"Прекрасна та незвичайна заявка для України, бажаю бути високо".

"Респект! Можуть стати сенсацією та перемогти, буде складно, бо є сильні конкуренти, але для мене це один з фаворитів!".

"Загалом дуже цікава заявка. Вони можуть стати темною конячкою, бо, судячи з пісні, на нас чекає нетривіальний номер".

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Музикантам стало прикро, що деякі люди почули схожість їхньої композиції Glasss до треку російського гурту ТАТУ "Нас не догонят". За словами артистів, є дуже багато співаків, які працюють у одному з ними жанрі. Тож їм шкода, що українці все ще згадують контент країни-агресорки.

Насправді дуже шкода, що досі так багато українців тримають в голові російський контент. Дуже сумно, що один російський гурт в такому стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в цьому жанрі у всьому світі,

– відповіли у гурті.

NAHABA також розповідали, що їх надихають багато іноземних артистів. Зокрема, вони слухають таких виконавців, як You Love Her, Kap Bambino, Crystal Castles, FRXZN, SARCOMA HORROR, Banshee.