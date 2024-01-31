Артистки відкривають модний бік української народної пісні. Цікаво, що енергетику їхнього конкурсного треку порівнюють із композицією Руслани "Дикі танці", яка здобула перемогу на Євробаченні рівно 20 років тому. Детальніше про творчість гурту та їхні шанси на перемогу – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

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Творчий шлях YAGODY

Гурт виник із попереднього проєкту виконавиці Зоряни Дибовської, що був у Донецьку. Так, у 2014 році через російське вторгнення жінка та її син були змушені покинути свій дім та перебратися до Львова. Там, у червні 2016 року, був створений гурт YAGODY. Зоряна, відповідно, стала рушійною силою колективу. Також до складу гурту приєдналися студентки-акторки, яких вона навчала сценічної мови. З часом кількість музикантів збільшилася. Сьогодні до складу гурту входить 3 вокалістки, акордеоністка, басист, барабанщик і цимбаліст. Водночас на сцені Євробачення YAGODY постануть в скороченому складі.

Засновниця гурту розповідала, що творчість YAGODY – це симбіоз українського фольклору, мотивів народів світу та театрального перформансу. Музикантки прагнуть підкреслити сучасну привабливість українських народних пісень, розвіюючи будь-які сумніви щодо їхньої неактуальності. Також виконавиці грають власні обробки пісень народів Східної Європи.

У нас є болгарські, польські пісні, одна румунська. Ми ще співали білоруські й сербські пісні, але від початку повномасштабної війни припинили їх виконувати. Це принципове рішення,

– говорили учасниці гурту.

Цікаво, що назву гурт YAGODY отримав випадково. Це сталося перед виступом на книжковому форумі.

З початком повномасштабного вторгнення колектив активно гастролює Європою, організовуючи та беручи участь у благодійних концертах.

Серед найпопулярніших композицій гурту можна виділити українську народну пісню з Лемківщини "Зелена Ліщина". Образ зеленої ліщини в пісні став важливим символом, що уособлює молоду дівчину, яка стала жінкою та позашлюбно завагітніла. Наразі кліп на трек має понад 170 тисяч переглядів.

YAGODY – "Зелена Ліщина": дивіться відео онлайн

Також колектив здобув визнання завдяки виконанню української народної пісні, в якій оспівується туга, війна та кохання, "Калина-Малина".

YAGODY – "Калина-Малина": дивіться відео онлайн

Водночас серед учасників гурту однією із найулюбленіших робіт є трек "Чорономорець".

YAGODY – "Чорноморець": дивіться відео онлайн

Нацвідбір на Євробачення-2024

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024 YAGODY виступлять під десятим номером з піснею Tsunamia. Це їхня перша авторська композиція, яка була написана спеціально для участі в пісенному конкурсі.

Ми хотіли показати у цій пісні через метафоричні образи силу нашої нації, яка може, як цунамі, знести все вороже на своєму шляху. Саме тому вона так пронизана силою та характером у музиці,

– розповідала Зоряна.

Цікаво, що енергетику треку порівнюють із піснею Руслани "Дикі танці", з якою вона перемогла на Євробаченні у 2004 році.

YAGODY – Tsunamia: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

За ставками букмекерів гурт входить в п'ятірку учасників Нацвідбору, які мають високі шанси перемогти. У мережі пісня колективу викликав величезну кількість позитивних відгуків. Трек захопив публіку неповторною автентичністю та сучасними ритмами.