Дружина Євгена Кота виписалася з полового і зворушила першим сімейним фото втрьох

10 липня, Євген Кот і Наталія Татарінцева вперше стали батьками. Тренерка вже виписалася з лікарні та розповіла, як пройшли пологи.

Після появи донечки на світ, хореограф і гімнастка стали частіше тішити прихильників сімейним контентом. Так, днями Євген показав, як проводить час з новонародженою дитиною.

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Тепер зірки опублікували першу сімейну світлину втрьох. На кадрі Наталія та Євген ніжно тримають свою доньку та з любов'ю дивляться на неї. Кот постав у білій сорочці та чорних штанах, а Татарінцева – у білій сукні.

"Готові вирушати додому", – поділилася Наталія.



Перша сімейна світлина Кота і Татарінцевої з дитиною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Гімнастка зазначила, що пологи пройшли не так легко, як очікувалося. Втім, дружина хореографа запевнила, що скоро відновиться, попри швидкий термін виписки з лікарні.

Новий етап життя. Ми вперше стали найщасливішими батьками на світі. Зараз ми закохані не лише одне в одного, але й ще одну важливу людинку для нас. Ми сьогодні виписуємося, не зважаючи на складну родову діяльність. Я швидко відновлююся,

– підкреслила Татарінцева.



Наталія Татарінцева розповіла про пологи / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, зіркова пара планувала партнерські пологи в одній з приватних лікарень України. За словами Євгена, вартість процедури становила понад дві тисячі доларів (81 тисяча гривень).