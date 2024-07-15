У спідній білизні: дружина Євгена Кота розсекретила вагу на п'ятий день після пологів

Днями дружина Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева вперше стала мамою. Після появи доньки на світ тренерка тішить фанатів сімейним контентом та розповідями про пологи.

Так, нещодавно пара показала перші фото новонародженої Лелі. На кадрах Євген і Наталія ніжно тримають доньку на руках і з любов'ю. дивляться на неї.

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Вже пройшло кілька днів після пологів Татарінцевої, тому вона вирішила показати, як виглядає її тіло. За словами блогерки, її вага стрімко зменшується. Так, у день пологів тренерка важила 67,5 кілограмів, а тепер – 60,5 кілограмів.

Дякую дівчатам за шалену підтримку з приводу моєї форми зараз, мого животика і нового шраму. Це дуже цінно,

– зазначила дружина хореографа.



Наталія Татарінцева розкрила свою вагу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Щоб показати зміни своєї фігури, Наталія опублікувала фото, на яких постала у спідній білизні. Гімнастка тримає живіт, який зменшився після пологів. Татарінцева запевнила, що неї вже не має целюліту та набряків ніг. Дружина Євгена зауважила, що повернутися у форму їй допомагають правильне харчування та спорт.

Груди, щоправда, тепер потребують більше уваги й турботи, але тіло загально відчуває легкість, і енергії, попри втому, якось більше,

– зізналася Наталія.



Татарінцева про зміни своєї фігури / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, після появи донечки на світ, Євген Кот і Наталія Татарінцева стали частіше тішити прихильників сімейним контентом. Так, днями хореограф показав, як проводить час з новонародженою дитиною.