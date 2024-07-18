Вже тиждень як мама: дружина Євгена Кота поділилася новими фото доньки

Євген Кот і Наталія Татарінцева вже тиждень, як стали батьками доньки. З цієї нагоди гімнастка вирішила потішити фанатів сімейним контентом за останні 7 днів.

Днями хореограф опублікував відео, на якому показав весь процес від підготовки до пологів – до народження дитини. Молоді батьки показали момент появи своєї доньки на світ, чим зворушили фанатів.

Цікаво Наталія Могилевська показала свою 12-річну доньку і розповіла про її майбутнє

У своїх соцмережах Наталія поділилася світлинами зі знакових подій пов'язаних з дитиною. Так, підписники побачили фото одразу після виписки з пологового, на яких дівчинка перебуває перший день вдома. На наступних кадрах Татарінцева ніжно тримає дитину на руках. Далі гімнастка зачарувала відео, де Євген Кот спить поруч з донькою. Також тренерка показала знайомство первістка з собакою.

Останні 7 днів – це про магію всередині мене, про відчуття жіночності на повну і бажання ділитися цим з оточенням,

– зізналася Наталія.

Прихильники подружжя привітали Татарінцеву з новою роллю мами та висловили захват маленькій дитині.

"Ваша дитина це диво";

"Щастя бути мамою, я вас вітаю! Кайфуй, навіть коли дуже складно. Діти так швидко ростуть";

"Бажаю вам великого щастя. Насолоджуйтесь по максимуму дитиною, відчуттям, стосунками";

"І це тільки початок, побачите як далі розпиратиме від щастя, особливо, коли ти мама дівчинки".

Нагадаємо, 10 липня, подружжя вперше стало батьками. Євген і Наталія назвали доньку Лелею. За словами тренерки, це ім'я вважається богинею закоханих молодих пар та джерелом любові для людських сердець.