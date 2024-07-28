Дружина Володимира Остапчука розсекретила, коли має народити первістка

28 липня 2024, 20:47
Читать новость на русском

Джерело:

Катерина Остапчук

Володимир Остапчук і його дружина Катерина Полтавська вже незабаром стануть батьками першої спільної дитини. Жінка зізналася, коли має народити первістка. 

Як виявилося, це станеться взимку. Також Полтавська поділилася, чи вони з чоловіком вже обрали ім'я для майбутньої дитини.

Не пропустіть Вже 7 років, – Сергій Притула з дружиною зворушливо привітали доньку з днем народження

Народити Катерина Остапчук має в грудні цього року. 

22.12 – під Новий рік уже будемо з лялею. Головне, щоб не на сам Новий рік,
– зазначила блогерка. 


Катерина Остапчук розкрила дату народження дитини / Скриншот з інстаграм-сторіс

Вона також зізналася, що з Володимиром мають варіанти імен як для хлопчика, так і для дівчинки. Проте подробиці пара поки вирішила зберегти в таємниці, не розголошуючи обрані імена.

Що відомо про вагітність Катерини Остапчук 

  • 25 липня стало відомо, що дружина відомого шоумена вагітна. 
  • Зараз Катерина перебуває на 20-му тижні вагітності. Майбутня мама вже відчула перші поштовхи дитини, що стало для неї особливо зворушливим моментом.
  • Цікаво, що про свою вагітність Катерина дізналася дуже рано – на 3-му тижні. Вона розповіла, що зробила тест, навіть не підозрюючи про можливу вагітність. Побачивши ледь помітну другу смужку на тесті, Катерина була неабияк здивована й одразу повідомила про це Володимира. Спочатку подружжя сумнівалося в правдивості результату тесту. Щоб розвіяти сумніви, Катерина звернулася до лікарні для додаткового обстеження. Медичне підтвердження вагітності викликало у пари бурю емоцій – Катерина не змогла стримати сліз.

Автор: Софія Хомишин