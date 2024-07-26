Маля почало штовхатися, – дружина Остапчука розкрила строк своєї вагітності

Днями дружина шоумена Володимира Остапчука повідомила про поповнення в родині. Для Катерини Полтавської це буде перша дитина.

Про цю новину пара розповіла у своїх соцмережах, опублікувавши романтичне відео на кухні. Блогерка постала у комбінезоні, який підкреслив округлий живіт.

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Тепер Катерина зізналася, що перебуває на 20-му тижні вагітності. Місяць тому вона відчула перші поштовхи своєї дитини, попри ранній строк вагітності. Водночас Полтавська запевнила, що часто обстежується в лікарні через хвилювання.

Післязавтра розпочинається 20-й тиждень. Маля почало штовхатися у 16,5 тижнів. Живіт невеликий, мабуть, через вагу та те, що колись там був прес, тому тримається ще,

– поділилася дружина Остапчука.

До того ж блогерка розсекретила свою вагу. Вона зізналася, що почала худнути через вагітність, однак наразі все стабілізувалося.

Коли завагітніла, була 54 кілограми. У першому триместрі схудла до 50,5 кілограмів, Зараз я 52.5 кілограмів. Розумію, що все ще попереду, але щоб нарешті побачити 50 кілограмів, треба було завагітніти,

– жартома написала дівчина.

Нагадаємо, Остапчук і Полтавська тривалий час приховували стосунки, але на початку 2023 року про їхній роман стало всім відомо. 22 лютого пара показала фото з документ-сервісу "Готово", що свідчило про її одруження. Володимир Остапчук назвав цей день найщасливішим у житті.