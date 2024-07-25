Для цього вона закликала підписників ставити їй питання, які їх цікавлять. Одне з них – про планування вагітності.

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Так, з'ясувалося, що подружжя не здавало аналізів та не проходило ніяких обстежень перед тим, як Катрина завагітніла.

У нас все вийшло з першої спроби (з першого місяця), тому я навіть не встигла. Якби не вийшло, то я б усе підряд здала, бо я дуже тривожна людина. Єдине, що ми пішли на УЗД, щоб подивилися, чи буде (та коли) овуляція в тому місяці, але лікарі відправили мене на МРТ, тому що не могли дещо роздивитися,

– зазначила Катерина.

Жінці сказали, що вона може завагітніти лише тоді, коли овуляція відбувається в правому яєчнику.

На наступний день я ще раз пішла на УЗД і мені сказали, що овуляції в тому місяці взагалі не буде… Але я завагітніла у той же самий місяць,

– додала дружина шоумена.

Катерина Остапчук розповіла подробиці про свою вагітність / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, Володимир Остапчук стане батьком втретє, тоді як для Катерини – це буде перша дитина.