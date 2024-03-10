Віталій Козловський вперше стане батьком, – ЗМІ
Джерело:OBOZ.UA
Невдовзі після новини про одруження Віталія Козловського в мережі з'явилися нові подробиці з його особистого життя. ЗМІ повідомляють, що артист незабаром стане батьком.
Водночас сам співак нічого не коментує з цього приводу. А проте, рік тому він висловлював готовність до дітей та навіть заявляв, що "працює над цим питанням" з обраницею.
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Віталій Козловський, ймовірно, скоро стане батьком
Виданню OBOZ.UA від інсайдерів стало відомо, що дружина 39-річного співака чекає на первістка, проте поки не відомо на якому місяці вагітності жінка.
Сам Віталій ще рік тому розповідав, що хоче стати батьком.
"Я вже давно готовий до дітей. Але не завжди все так просто: засунув-висунув – і вже в тебе дитинка народилася. Зараз я не знаю, з чим це пов'язано: чи з кліматом, чи, можливо, з моїми безсонними ночами. Або з перевантаженням у спортзалі, я не знаю. Працюємо", – сказав в одному зі своїх інтерв'ю виконавець.
Що відомо про особисте житті Козловського
- 6 березня співак зробив несподівану заяву про те, що він більше не холостяк. Віталій тоді опублікував зворушливе фото, на якому тримає дружину за руку, демонструючи обручки.
- Артист вирішив не розголошувати деталі заручин. Втім, зазначив, що це було спонтанне рішення.
- Особистість дружини військового залишається загадкою. Припускають, що це може бути його PR-менеджерка Юлія Бакуменко.
- У соцмережах можна знайти чимало їхні спільних фото. До того ж вони вже тривалий час працюють разом.