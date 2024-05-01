Віктор Павлік готується до операції: "Може померти в будь-який момент"

Віктор Павлік народився з вадою серця. Артисту мали раніше провести операцію, але він від неї відмовився. Через це співак, за словами його дружини, може у будь-який момент померти.

Втім, Катерина Репяхова розповіла, що все ж є хороші новини. Чоловіка днями вмовили на операцію. Що цікаво, зробила це не кохана.

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Що Катерина Репяхова сказала про операцію Віктора Павліка

Дружина артиста поділилася, що лікарі зв'язалися з виконавцем і вмовили його на операцію, яку він відкладав довгий час.

У Віктора Павліка критична ситуація, він може померти у будь-який момент,

– підкреслила блогерка.



Віктору Павліку скоро зроблять операцію / Скриншот з інстаграм-сторіс



Що відомо про хворобу Віктора Павліка